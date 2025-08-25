Kukásautó elé kanyarodni: az álmoskönyv szerint is rossz ómen

Szabálysértési szemlét tartott a rendőrség a baleseti helyszínen, de ez információink szerint nem, azaz nem különösebben akadályozta a hét első napján a reggeli-délelőtti autóforgalmat.

A baleset a miskolci Soltész Nagy Kálmán utca elején, a Vörösmarty-kereszteződéshez közel történt

Forrás: Facebook

Baleset a Soltészon, a „szokásos” gócponthoz közel

Reggel 9 óra után történt, hogy – amennyire az elsőként feltárt helyszíni tapasztalatokból össze lehet rakni a sztorit – egy addig parkoló személyautó sofőrje úgy döntött, elindul járművével. A csavarbolt előtti parkolóhelyről kikanyarodott az útra – de pont egy ott gyanútlanul haladó hulladékszállító jármű elé. A kukásautóval a karambol a váratlan manőver folytán elkerülhetetlen volt.

Az eset a Soltész Nagy Kálmán utca 40. szám magasságában történt. A rendőrség szabálysértési szemlét tartott. Személyi sérülés nem történt. A történtek legfeljebb kis mértékben akadályozták a fontos miskolci közlekedési útvonalon haladó délelőtti forgalmat.