3 órája
Kukásautó elé kanyarodni: az álmoskönyv szerint is rossz ómen
Kisebb karambol történt hétfőn délelőtt Miskolcon, a Soltész Nagy Kálmán utcán. Anyagi kár van, személyi sérülés nincs. Amiért tanulságos a baleset: hogy egy személykocsi pont a kukásautó elé kanyarodott.
Szabálysértési szemlét tartott a rendőrség a baleseti helyszínen, de ez információink szerint nem, azaz nem különösebben akadályozta a hét első napján a reggeli-délelőtti autóforgalmat.
Baleset a Soltészon, a „szokásos” gócponthoz közel
Reggel 9 óra után történt, hogy – amennyire az elsőként feltárt helyszíni tapasztalatokból össze lehet rakni a sztorit – egy addig parkoló személyautó sofőrje úgy döntött, elindul járművével. A csavarbolt előtti parkolóhelyről kikanyarodott az útra – de pont egy ott gyanútlanul haladó hulladékszállító jármű elé. A kukásautóval a karambol a váratlan manőver folytán elkerülhetetlen volt.
Az eset a Soltész Nagy Kálmán utca 40. szám magasságában történt. A rendőrség szabálysértési szemlét tartott. Személyi sérülés nem történt. A történtek legfeljebb kis mértékben akadályozták a fontos miskolci közlekedési útvonalon haladó délelőtti forgalmat.
Újabb balesetre is „készen áll” a vízügyes kereszteződés...
A legfrissebb hírekért kövess minket a Boon.hu Google News oldalán is!
A személyautó vezetője minden jel szerint az elindulás szabályait szegte meg, emiatt kell majd felelnie a hatóság előtt.
A baleset a Soltész-Vörösmarty kereszteződés előtt történt, a kereszteződésben rengeteg a baleset. Néhány napja is történt egy, mutatjuk:
Újabb baleset az elátkozott kereszteződésben! + helyszíni fotókkal, videóval (frissítve)
... és egy másik májusban:
Újabb balesetre is „készen áll” a vízügyes kereszteződés...