Baleset

3 órája

Kukásautó elé kanyarodni: az álmoskönyv szerint is rossz ómen

Kisebb karambol történt hétfőn délelőtt Miskolcon, a Soltész Nagy Kálmán utcán. Anyagi kár van, személyi sérülés nincs. Amiért tanulságos a baleset: hogy egy személykocsi pont a kukásautó elé kanyarodott.

Boon.hu

Szabálysértési szemlét tartott a rendőrség a baleseti helyszínen, de ez információink szerint nem, azaz nem különösebben akadályozta a hét első napján a reggeli-délelőtti autóforgalmat.

baleset
A baleset a miskolci Soltész Nagy Kálmán utca elején, a Vörösmarty-kereszteződéshez közel történt
Forrás: Facebook

Baleset a Soltészon, a „szokásos” gócponthoz közel

Reggel 9 óra után történt, hogy – amennyire az elsőként feltárt helyszíni tapasztalatokból össze lehet rakni a sztorit – egy addig parkoló személyautó sofőrje úgy döntött, elindul járművével. A csavarbolt előtti parkolóhelyről kikanyarodott az útra – de pont egy ott gyanútlanul haladó hulladékszállító jármű elé. A kukásautóval a karambol a váratlan manőver folytán elkerülhetetlen volt.

Az eset a Soltész Nagy Kálmán utca 40. szám magasságában történt. A rendőrség szabálysértési szemlét tartott. Személyi sérülés nem történt. A történtek legfeljebb kis mértékben akadályozták a fontos miskolci közlekedési útvonalon haladó délelőtti forgalmat.

A személyautó vezetője minden jel szerint az elindulás szabályait szegte meg, emiatt kell majd felelnie a hatóság előtt.

baleset
 

A baleset a Soltész-Vörösmarty kereszteződés előtt történt, a kereszteződésben rengeteg a baleset. Néhány napja is történt egy, mutatjuk:

... és egy másik májusban:

 

