Rengetegen haltak meg Borsodban - súlyos balesetek képekkel, videókkal

Személyi sérüléses közúti közlekedési balesetek számában a 2025-ös év első félévében jobban teljesített a 2024-esnél. Míg tavaly 297 ilyen eset történt, 2025-ben már csak 267. Ebből halálos kimenetelű is eggyel kevesebb volt, 2024 első félévében 10, 2025 első félévében 9. Hasonló a helyzet a súlyos sérüléseknél, míg 2024 első félévében 105 volt, addig az idén csak 91. Könnyű sérüléses közúti közlekedési baleset is kevesebb volt az éven, mint az előző első félévében, 2024-ben júliusig bezárólag 191, most pedig csak 177 - derül ki a rendőrség által közzétett statisztikából.

Ezek az adatok azt bizonyítják, hogy a hatóságok eredményesen szorítják vissza a közúti balesetek számát ebben az évben, ami talán köszönhető az újonnan behozott szabályoknak is.

Augusztus elején az M3-as autópályán Igrici térségében történt baleset Fotó: Takács Joci

Ittasan okozott személysérüléses közúti közlekedési balesetek száma

Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyében ezek a számok is javultak. Míg 2024 első félévében 17 ilyen eset volt, addig idén már csak 14. Ez százalékban kifejezve jobban mutat, a 2024-es adat 6.44 százalék, 2025-ben pedig 5.77 százalék.

A balesetek okai

A fent említettek okainak adataiból látszik, hogy a legtöbb baleset elsőbbségadásból keletkezett, ezek száma 95. A második legtöbb szerencsétlenség gyorshajtásból adódott 64-szer ebben az időszakban, a harmadik pedig a kanyarodás 59 esettel.

Borsodi balesetek a közelmúltból

