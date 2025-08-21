Drámai baleset bénította meg Tiszaújváros felé a forgalmat – járatok terelve! (képekkel)

A Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Rendőr-főkapitányság sajtóügyeletétől megtudtuk még, hogy Polgár felől közlekedett a pótkocsis kamion, amelynek vezetője erőteljesebben hajtott be a körforgalomba. Ennek következtében felborult a pótkocsi, ami zöldséghulladékot szállított egy nagyáruházból. A rakomány szétömlött a környéken így hosszabb ideig tartott a takarítása.

Személyi sérülés nem történt, a baleset "csak" anyagi káros volt. A gondatlan sofőr helyszíni bírságot kapott. Az útszakasz már szabadon járható.

