Közlekedési baleset

1 órája

Drámai baleset bénította meg Tiszaújváros felé a forgalmat – járatok terelve! (képekkel)

Kamion borult fel Tiszaújváros közelében. Mutatjuk, hol kerülhetsz a baleset miatti lezárás idején.

Baleset történt a 35-ös főúton Tiszaújváros térségében. A műszaki mentés idejére a 351-es főútnál lévő körforgalom Tiszaújváros felé vezető szakaszát lezárták. 

Kamionbaleset a 35-ösön.
Kamionbaleset a 35-ösön. Felborult a pótkocsija a járműnek
Fotó: Vajda János

Az érintett helyi és helyközi járatok terelt útvonalon közlekednek, Tiszaújváros, Volán telep megállóhelyet nem érintik- tette közzé a MÁVINFORM.

Kamion pótkocsija borult fel a balesetben

Egy kamion pótkocsija felborult a 35-ös főúton Tiszaújváros térségében. A műszaki mentés idejére a 351-es főútnál lévő körforgalom Tiszaújváros felé vezető szakaszát lezárták - írja az Útinform.

Kamion pótkocsija borult fel a 35-ös főúton 08.21.

Fotók: Vajda János

A Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Rendőr-főkapitányság sajtóügyeletétől megtudtuk még, hogy Polgár felől közlekedett a pótkocsis kamion, amelynek vezetője erőteljesebben hajtott be a körforgalomba. Ennek következtében felborult a pótkocsi, ami zöldséghulladékot szállított egy nagyáruházból. A rakomány szétömlött a környéken így hosszabb ideig tartott a takarítása. 

Személyi sérülés nem történt, a baleset "csak" anyagi káros volt. A gondatlan sofőr helyszíni bírságot kapott. Az útszakasz már szabadon járható.  
