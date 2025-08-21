1 órája
Drámai baleset bénította meg Tiszaújváros felé a forgalmat – járatok terelve! (képekkel)
Kamion borult fel Tiszaújváros közelében. Mutatjuk, hol kerülhetsz a baleset miatti lezárás idején.
Baleset történt a 35-ös főúton Tiszaújváros térségében. A műszaki mentés idejére a 351-es főútnál lévő körforgalom Tiszaújváros felé vezető szakaszát lezárták.
Az érintett helyi és helyközi járatok terelt útvonalon közlekednek, Tiszaújváros, Volán telep megállóhelyet nem érintik- tette közzé a MÁVINFORM.
Kamion pótkocsija borult fel a balesetben
Egy kamion pótkocsija felborult a 35-ös főúton Tiszaújváros térségében. A műszaki mentés idejére a 351-es főútnál lévő körforgalom Tiszaújváros felé vezető szakaszát lezárták - írja az Útinform.
Kamion pótkocsija borult fel a 35-ös főúton 08.21.Fotók: Vajda János
A Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Rendőr-főkapitányság sajtóügyeletétől megtudtuk még, hogy Polgár felől közlekedett a pótkocsis kamion, amelynek vezetője erőteljesebben hajtott be a körforgalomba. Ennek következtében felborult a pótkocsi, ami zöldséghulladékot szállított egy nagyáruházból. A rakomány szétömlött a környéken így hosszabb ideig tartott a takarítása.
Személyi sérülés nem történt, a baleset "csak" anyagi káros volt. A gondatlan sofőr helyszíni bírságot kapott. Az útszakasz már szabadon járható.
A legfrissebb hírekért kövess minket a Boon.hu Google News oldalán is!
Az egykori tévés Badacsonyról jelentkezett be és a fotón nem is egy, hanem két furcsaság is látható
Borzasztó eset egy borsodi faluban, a rokonok húzták ki a kútból egy asszony eszméletlen testét
Nemcsak Borsodot, az egész országot beborította már a sötét felhőzet