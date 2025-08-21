Drámai baleset bénította meg Tiszaújváros felé a forgalmat – járatok terelve!

Baleset történt a 35-ös főúton Tiszaújváros térségében. A műszaki mentés idejére a 351-es főútnál lévő körforgalom Tiszaújváros felé vezető szakaszát lezárták.

Kamionbaleset a 35-ösön. Felborult a pótkocsija a járműnek

Forrás: Tiszaújváros MOST! facebook csoport

Az érintett helyi és helyközi járatok terelt útvonalon közlekednek, Tiszaújváros, Volán telep megállóhelyet nem érintik- tette közzé a MÁVINFORM.

Kamion pótkocsija borult fel a balesetben

A műszaki mentés idejére a 351-es főútnál lévő körforgalom Tiszaújváros felé vezető szakaszát lezárták - írja az Útinform.



