19 perce
Drámai baleset bénította meg Tiszaújváros felé a forgalmat – járatok terelve!
Kamion borult fel Tiszaújváros közelében. Mutatjuk, hol kerülhetsz a baleset miatti lezárás idején.
Baleset történt a 35-ös főúton Tiszaújváros térségében. A műszaki mentés idejére a 351-es főútnál lévő körforgalom Tiszaújváros felé vezető szakaszát lezárták.
Az érintett helyi és helyközi járatok terelt útvonalon közlekednek, Tiszaújváros, Volán telep megállóhelyet nem érintik- tette közzé a MÁVINFORM.
Kamion pótkocsija borult fel a balesetben
Egy kamion pótkocsija felborult a 35-ös főúton Tiszaújváros térségében. A műszaki mentés idejére a 351-es főútnál lévő körforgalom Tiszaújváros felé vezető szakaszát lezárták - írja az Útinform.
A legfrissebb hírekért kövess minket a Boon.hu Google News oldalán is!
Az egykori tévés Badacsonyról jelentkezett be és a fotón nem is egy, hanem két furcsaság is látható
Borzasztó eset egy borsodi faluban, a rokonok húzták ki a kútból egy asszony eszméletlen testét
Nemcsak Borsodot, az egész országot beborította már a sötét felhőzet