Közlekedési baleset

19 perce

Drámai baleset bénította meg Tiszaújváros felé a forgalmat – járatok terelve!

Kamion borult fel Tiszaújváros közelében. Mutatjuk, hol kerülhetsz a baleset miatti lezárás idején.

Baleset történt a 35-ös főúton Tiszaújváros térségében. A műszaki mentés idejére a 351-es főútnál lévő körforgalom Tiszaújváros felé vezető szakaszát lezárták. 

Kamionbaleset a 35-ös főúton
Kamionbaleset a 35-ösön. Felborult a pótkocsija a járműnek
Forrás: Tiszaújváros MOST! facebook csoport

Az érintett helyi és helyközi járatok terelt útvonalon közlekednek, Tiszaújváros, Volán telep megállóhelyet nem érintik- tette közzé a MÁVINFORM.

Kamion pótkocsija borult fel a balesetben

Egy kamion pótkocsija felborult a 35-ös főúton Tiszaújváros térségében. A műszaki mentés idejére a 351-es főútnál lévő körforgalom Tiszaújváros felé vezető szakaszát lezárták - írja az Útinform.


