Baleset

44 perce

Két autó ütközött a stadionnál - helyszíni fotókkal

Címkék#Miskolc#baleset#diósgyőri

Baleset történt Miskolcon péntek délután.

Boon.hu

Két autó ütközött össze pénteken 16.45 táján a diósgyőri stadionnál a villamos síneken Miskolcon. A rendőri helyszínelés zajlik, a villamos forgalom áll, az utasokat villamospótló autóbuszok szállítják. 

baleset
A baleset péntek délután történt. Fotó: M.I.

Személyi sérülés nem történt a balesetben.

Baleset a Diósgyőr stadionnál

Fotók: Molnár István

 

