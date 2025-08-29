Baleset
44 perce
Két autó ütközött a stadionnál - helyszíni fotókkal
Baleset történt Miskolcon péntek délután.
Két autó ütközött össze pénteken 16.45 táján a diósgyőri stadionnál a villamos síneken Miskolcon. A rendőri helyszínelés zajlik, a villamos forgalom áll, az utasokat villamospótló autóbuszok szállítják.
Személyi sérülés nem történt a balesetben.
Baleset a Diósgyőr stadionnálFotók: Molnár István
