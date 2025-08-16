augusztus 16., szombat

Balesetek

2 órája

A rendőrök is ledöbbentek. Hihetetlen, még mindig van, aki így vezet Borsodban

Címkék#baleset#rendőr#borsodi#ittas

A rendőrség megdöbbentő számokat közölt. Sokszor emaitt történik baleset a borsodi utakon.

Boon.hu

Sok a baleset. A rendőrök egész évben kiemelt figyelmet fordítanak a közúti ellenőrzések során az ittas, illetve bódult vezetők kiszűrésére, hiszen akik így vesznek részt a forgalomban, azok magas kockázati tényezőt jelentenek a biztonságos közlekedés számára. Hangsúlyozni kell, hogy az ittas, vagy bódult állapotban elkövetett járművezetés bírósági eljárást is vonhat maga után.

Rengeteg a baleset ittas vezetés miatt is a borsodi utakon.
Rengeteg a baleset ittas vezetés miatt is a borsodi utakon. 
Fotó: Huszár Márk

Rengeteg a baleset ittas vezetés miatt is a borsodi utakon

Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye útjain 2025. augusztus 4-e és augusztus 10-e között 85 közúti közlekedési baleset történt, ebből két esetben ittas sofőr volt az okozó.

A járőrök az adott időszakban ugyanakkor 15 ittasan a volán mögé ült sofőrt szűrtek ki a forgalomból, mielőtt még közúti közlekedési balesetet okozhattak volna - közölte a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Rendőr-főkapitányság.

A Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Rendőr-főkapitányság Közlekedésrendészeti Osztálya felhívja a figyelmet, hogy akik ittasan, vagy bódultan járművet vezetnek, elfogadhatatlan kockázatot vállalnak, és mások életét is veszélyeztetik, ezért a következő hetekben is folytatják a koncentrált ellenőrzéseket.

