Helyi kék hírek
2 órája
Mentők és rendőrök vonultak ki - Súlyos baleset történt Edelény közelében
Félpályás útlezárásra kell számítani Balajtnál baleset miatt. A forgalom rendőri irányítás mellett halad.
Sajószentpéter és Edelény között, Balajt közelében baleset történt szerda reggel.
A helyszíni szemle időtartama várhatóan 2 óra a rutin tájékoztatása szerint.
A baleset helyszínén videó is készült, melyet a ⚠ 26-os Főút és környéke⚠ Facebook csoportban osztottak meg.
A baleset helyszínén jártunk
1 órája
A 27-esen a mucsonyi elágazásnál autóbaleset, rendőr irányítja a forgalmat! + helyszíni fotók
Autóbaleset a 27-esen a mucsonyi elágazásnálFotók: Vajda János
