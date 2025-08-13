augusztus 13., szerda

Ipoly névnap

23°
+32
+14
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Helyi kék hírek

2 órája

Mentők és rendőrök vonultak ki - Súlyos baleset történt Edelény közelében

Címkék#Sajószentpéter#baleset#Edelény#Balajt

Félpályás útlezárásra kell számítani Balajtnál baleset miatt. A forgalom rendőri irányítás mellett halad.

Boon.hu

Sajószentpéter és Edelény között, Balajt közelében baleset történt szerda reggel.

Sajószentpéter és Edelény között, Balajt közelébenbaleset történt
A baleset helyszínén, Balajt közelében videó is készült. Forrás: Facebook

A helyszíni szemle időtartama várhatóan 2 óra a rutin tájékoztatása szerint.

A baleset helyszínén videó is készült, melyet a ⚠ 26-os Főút és környéke⚠ Facebook csoportban osztottak meg.

A baleset helyszínén jártunk

Emiatt történt a baleset.

Autóbaleset a 27-esen a mucsonyi elágazásnál

Fotók: Vajda János

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a boon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu