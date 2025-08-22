2 órája
Hihetetlen baleseti átverés Borsodban: 20 milliót csaltak ki egy ártatlan áldozattól! (videóval)
Olyan módszerhez folyamodtak, amit álmunkban sem gondoltunk volna. Baleseti kárt szenvedett egy férfi autója, ebből próbált meggazdagodni.
Egy sajószentpéteri férfi és a fia közlekedési baleset ürügyén próbáltak meggazdagodni. A balesetet követően az áldozat a helyszínen 500.000 forintot fizetett ki a javítás költségeire. A csalók azonban napokon keresztül keresték, és azzal tévesztették meg, hogy az autó további javításra szorul, illetve értékcsökkenés is keletkezett. Így összesen több, mint 20 millió forintot csaltak ki a sértettől.
Kár keletkezett autójában a baleset következtében, ennek ürügyén próbált pénzt kicsalni
A férfi végül feljelentést tett, a kazincbarcikai nyomozók pedig augusztus 4-én elfogták és őrizetbe vették az elkövetőket. Az elcsalt pénz nagy része visszakerült a sértetthez, a fennmaradó összegről a nyomozók gondoskodtak.
Fontos figyelmeztetés!
Közlekedési baleset esetén soha ne adjon át nagyobb összeget készpénzben vagy személyes megállapodás alapján! Mindig értesítse a biztosítót, és rendezze a kárt hivatalos úton - tette közzé a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei rendőrség facebook oldalán.
