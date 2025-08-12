Közlekedési baleset
46 perce
Figyelem! Baleset a Béke úton - tűzoltók is a helyszínen!
Kisteherautó borult árokba a Béke úton vármegyénkben.
Tűzoltó is a baleset helyszínén (A kép illusztráció)
Forrás: MW
Árokba sodródott egy kisteherautó Abaújszántón, a Béke úton. A balesethez az encsi hivatásos tűzoltókat riasztották. A raj áramtalanította a járművet, amely nem akadályozza a forgalmat - tájékoztatott a katasztrófavédelem.
