Kamionnal ütközött egy autós - Megállították a forgalmat a 27-es főúton
Kamionnal ütközött egy személygépkocsi Perkupa és Bódvaszilas között, Szögliget külterületén. A baleset a 27-es főúton történt csütörtök délután.
Baleset a 27-es főúton. A szendrői és a bódvaszilasi hivatásos tűzoltók vonultak ki.
Baleset a 27-es főúton: leállt a közlekedés
Az egységek kerekeire állították az összeroncsolódott személyautót, feszítővágóval kiszabadították a sofőrjét, átadták őt a mentőknek és áramtalanították a kamiont - közölte a katasztrófavédelem.
A 40-es km-nél megállították a forgalmat - írja az útinform.
Információink szerint a balesetnek egy halálos áldozata van.
A 27-es utat lezárták a szögligeti elágazásnál, 3707-es busz menetideje nőtt
A Szögligeti elágazás térségében lezárták a 27-es főutat egy baleset miatt. A Miskolc, autóbusz-fordulótól 12:45-kor Bódvaszilas, vasútállomáshoz elindult 3707-es vonalszámú buszjárat várakozik, megnő a menetideje - írták a MÁVINFORM oldalán.
A balesetről videó is készült
A Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei rendőrség Facebook oldala osztotta meg a döbbenetes videót egy balesetről:
Durva baleset: 93 éves férfit ütöttek el a borsodi településen, nem is lassított a sofőr! (videó)
