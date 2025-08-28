Kamionnal ütközött egy autós - Megállították a forgalmat a 27-es főúton

Baleset a 27-es főúton. A szendrői és a bódvaszilasi hivatásos tűzoltók vonultak ki.

Baleset a 27-es főúton Perkupa és Bódvaszilas között.

Baleset a 27-es főúton: leállt a közlekedés

Az egységek kerekeire állították az összeroncsolódott személyautót, feszítővágóval kiszabadították a sofőrjét, átadták őt a mentőknek és áramtalanították a kamiont - közölte a katasztrófavédelem.

A 40-es km-nél megállították a forgalmat - írja az útinform.

Információink szerint a balesetnek egy halálos áldozata van.

A 27-es utat lezárták a szögligeti elágazásnál, 3707-es busz menetideje nőtt

A Szögligeti elágazás térségében lezárták a 27-es főutat egy baleset miatt. A Miskolc, autóbusz-fordulótól 12:45-kor Bódvaszilas, vasútállomáshoz elindult 3707-es vonalszámú buszjárat várakozik, megnő a menetideje - írták a MÁVINFORM oldalán.

A balesetről videó is készült

