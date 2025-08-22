közlekedési baleset
1 órája
Torlódás és káosz a 37-es főúton – baleset a helyszínen! (képekkel)
Torlódás várható a baleset helyszínén.
Mentő is érkezett a baleset helyszínére
Fotó: Vajda János
Baleset a 37-es főúton 08.22.Fotók: Vajda János
