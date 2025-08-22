augusztus 22., péntek

MenyhértMirjam névnap

20°
+28
+16
közlekedési baleset

3 órája

Torlódás és káosz a 37-es főúton – baleset a helyszínen! (képekkel)

Torlódás várható a baleset helyszínén.

Torlódás és káosz a 37-es főúton – baleset a helyszínen! (képekkel)

Mentő is érkezett a baleset helyszínére

Fotó: Vajda János

Baleset történt Útszám: 37;Útpálya: jobb; Szelvény: 2; helyszínen.

A helyszínen fokozott figyelemmel közlekedjenek!

Torlódás várható - írja a RUTIN.


Baleset a 37-es főúton 08.22.

Fotók: Vajda János

 

