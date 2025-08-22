Az elsődleges gyanúsított a 25 éves anya

A Paksi Rendőrkapitányság egy kéthetes kisfiú eltűnése miatt indított körözési eljárást augusztus 20-án. A csecsemő keresését a rendőrök a kutatómentőkkel közösen nagy erőkkel kezdték meg. Végül a délutáni órákban Nagydorog határában találták meg a gyermek holttesté. Az elsődleges orvosi vélemény alapján a kisfiú halálát idegenkezűség okozta. Csecsemőgyilkosságról van szó.

Sajtótájékoztatót tartott a rendőrség a csecsemőgyilkosság kapcsán

A nagydorogi csecsemőgyilkosság ügyében délelőtt tartott sajtótájékoztatót a rendőrség. Mint kiderült, a 25 éves anya a gyanúsított.

