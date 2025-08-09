Kigyulladt egy autó menet közben Miskolcon – fotók, videó!

Kigyulladt egy autó menet közben Miskolcon a Győri kapuban. Egészen pontosan a Vologda utca végén, a Győri kapui kereszteződésben, a benzinkút előtt, a közlekedési lámpánál állt le az autó tulaja, amelyben felcsaptak a lángok. Az autótűz kapcsán több fotó is felkerült a közösségi oldalra.

Autótűz a Győri kapuban. Elfüstölt a Seat

Forrás: Facebook

Ezek alapján nagy szerencséje volt a Seat tulajnak, ugyanis volt kéznél porral oltó és másik autós is megállt segíteni a poroltójával, a gyors reagálásnak köszönhetően pedig nem terjedt nagy sebességgel a tűz az autóban, mint egyébként ilyen eseteben szokott.

Forrás: Facebook

Ahogy az is szerencse volt a szerencsétlenségben, hogy közel volt az esethez a városi tűzoltólaktanya.

Forrás: Facebook

Nincs sérültje az autótűznek

A Miskolc városi hivatásos tűzoltók két vízsugárral eloltották a tüzet, amely a motortérben keletkezett. Ezután megszüntették a forgalmi akadályt, az autót letolták az úttestről. Személyi sérülés az eset során nem történt – tájékoztatta a boon.hu-t Dojcsák Dávid tűzoltó százados, a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szóvivője.