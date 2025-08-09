1 órája
Kigyulladt egy autó menet közben Miskolcon – fotók, videó!
Menet közben gyulladt ki egy személyautó Miskolcon. Szerencsére az autótűzben nem történt sérülés.
Forrás: Facebook
Kigyulladt egy autó menet közben Miskolcon a Győri kapuban. Egészen pontosan a Vologda utca végén, a Győri kapui kereszteződésben, a benzinkút előtt, a közlekedési lámpánál állt le az autó tulaja, amelyben felcsaptak a lángok. Az autótűz kapcsán több fotó is felkerült a közösségi oldalra.
Ezek alapján nagy szerencséje volt a Seat tulajnak, ugyanis volt kéznél porral oltó és másik autós is megállt segíteni a poroltójával, a gyors reagálásnak köszönhetően pedig nem terjedt nagy sebességgel a tűz az autóban, mint egyébként ilyen eseteben szokott.
Ahogy az is szerencse volt a szerencsétlenségben, hogy közel volt az esethez a városi tűzoltólaktanya.
Nincs sérültje az autótűznek
A Miskolc városi hivatásos tűzoltók két vízsugárral eloltották a tüzet, amely a motortérben keletkezett. Ezután megszüntették a forgalmi akadályt, az autót letolták az úttestről. Személyi sérülés az eset során nem történt – tájékoztatta a boon.hu-t Dojcsák Dávid tűzoltó százados, a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szóvivője.
Kigyulladt egy lakás a Király utcában - az életet mentő rendőr is kórházba került!
Tűzoltók, mentők, rendőrök lepték el a Király utcát Miskolcon, harmincan álltak a társasház előtt! - helyszíni fotók, videó
Döbbenetes tűzeset Miskolcon: szemetet égettek, elérte a melléképületet - helyszíni fotókkal, videóval
