augusztus 18., hétfő

Ilona névnap

25°
+29
+22
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Baleset történt az M3-ason!

2 órája

Autóbusszal ütközött össze egy személyautó az M3-ason, Mezőkeresztesnél

Címkék#Mezőkeresztes#autópálya#Miskolc#baleset#M3#autóbusz

A tűzoltók áramtalanították a járműveket.

Autóbusszal ütközött össze egy személyautó az M3-ason, Mezőkeresztesnél

A fotó illusztráció

Forrás: MW

Fotó: Huszár Márk

Egy autóbusz és egy személyautó ütközött össze az M3-as autópálya 145-ös kilométerszelvényénél, Mezőkeresztes térségében, a Miskolc felé vezető irányban. A buszon több mint ötvenen, míg az autóban hárman utaztak. A mezőkövesdi hivatásos tűzoltók a kisebb járművet áramtalanították. A balesethez a mentők is kiérkeztek. Zupkó Jázmin Ajándéktól, a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Rendőr-főkapitányság sajtóreferensétől a boon.hu megtudta, hogy a balesetben személyi sérülés nem történt, a baleset anyagi kárral járt. Az adott útszakaszon a forgalom akadálytalan.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a boon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu