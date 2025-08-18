Autóbusszal ütközött össze egy személyautó az M3-ason, Mezőkeresztesnél

Egy autóbusz és egy személyautó ütközött össze az M3-as autópálya 145-ös kilométerszelvényénél, Mezőkeresztes térségében, a Miskolc felé vezető irányban. A buszon több mint ötvenen, míg az autóban hárman utaztak. A mezőkövesdi hivatásos tűzoltók a kisebb járművet áramtalanították. A balesethez a mentők is kiérkeztek. Zupkó Jázmin Ajándéktól, a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Rendőr-főkapitányság sajtóreferensétől a boon.hu megtudta, hogy a balesetben személyi sérülés nem történt, a baleset anyagi kárral járt. Az adott útszakaszon a forgalom akadálytalan.