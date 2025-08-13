1 órája
A 27-esen a mucsonyi elágazásnál autóbaleset, rendőr irányítja a forgalmat! + helyszíni fotók
Félpályás útlezárásra kell számítania a közlekedőknek a 27-es úton, Sajószentpéter és Edelény között, a mucsonyi elágazás után, baleset miatt szerda reggel. A forgalom rendőri irányítás mellett halad.
Baleset szerda reggel.
Fotó: Vajda János
Sajószentpéter és Edelény között autóbaleset történt szerda reggel.
Autóbaleset a 27-esen
A rendőrségi helyszíni szemle időtartama várhatóan 1-2 óra, a rutin szerint. Addig félpályás lezárás mellett, rendőri irányítással halad a helyszín közelében a járműforgalom; információink szerint különösebb fennakadás nélkül.
A megyei rendőr-főkapitányságtól a Boon.hu megtudta: a balesetet az idézte elő, hogy két egymást követő személyautó közül a második "ráfutott" az elsőre, azaz beleszaladt a hátuljába, meglökte. Ennek következtében a vétlen fél autójában könnyebb sérülést szenvedett a bent tartózkodó. Így mentő is érkezett a helyszínre.
Autóbaleset a 27-esen a mucsonyi elágazásnálFotók: Vajda János
