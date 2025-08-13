A 27-esen a mucsonyi elágazásnál autóbaleset, rendőr irányítja a forgalmat! + helyszíni fotók

Sajószentpéter és Edelény között autóbaleset történt szerda reggel.

Autóbaleset történt a 27-esen szerda reggel. Fotó: Facebook/⚠ 26-os Főút és környéke⚠

Autóbaleset a 27-esen

A rendőrségi helyszíni szemle időtartama várhatóan 1-2 óra, a rutin szerint. Addig félpályás lezárás mellett, rendőri irányítással halad a helyszín közelében a járműforgalom; információink szerint különösebb fennakadás nélkül.

A megyei rendőr-főkapitányságtól a Boon.hu megtudta: a balesetet az idézte elő, hogy két egymást követő személyautó közül a második "ráfutott" az elsőre, azaz beleszaladt a hátuljába, meglökte. Ennek következtében a vétlen fél autójában könnyebb sérülést szenvedett a bent tartózkodó. Így mentő is érkezett a helyszínre.