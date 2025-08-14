59 perce
Udvaron parkoló, nyitott autó – ezt nézték ki maguknak a borsodi tolvajok
A gyanúsítottak közül ketten, augusztus 11-én 22 óra körül átmásztak egy mezőcsáti ház kerítésén, míg harmadik társuk az utcán figyelt.
A mezőcsáti járőrök három férfit értek tetten, akik egy helyi ingatlanból akartak elvinni értékeket.
A Tiszaújvárosi Rendőrkapitányság Mezőcsáti Rendőrőrse lopás kísérlete miatt folytat büntetőeljárást három helyi férfival szemben.
Bemásztak a kerítésen
Az udvaron egy nyitott autó parkolt, amibe beültek és értékek után kutattak.
Ekkor észlelte a házigazda, hogy idegenek vannak a portáján, ezért azonnal hívta a rendőröket.
A járőrök néhány percen belül a helyszínre értek és elfogták a kerítésen éppen kiugró elkövetőket, illetve a figyelő társukat is.
Mindhárom személyt előállították és büntetőeljárást indítottak velük szemben – számolt be a police.hu.
További kék hírek a Borsod Online-on.
A kazincbarcikai rendőrök lecsaptak a kertészkedő fiatalemberre, aki nem trópusi gyümölcsöket termesztett otthon - videóval