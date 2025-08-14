augusztus 14., csütörtök

Marcell névnap

20°
+37
+16
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Átmásztak a kerítésen

59 perce

Udvaron parkoló, nyitott autó – ezt nézték ki maguknak a borsodi tolvajok

Címkék#mezőcsát#Udvar#rendőrség#autó#lopás

A gyanúsítottak közül ketten, augusztus 11-én 22 óra körül átmásztak egy mezőcsáti ház kerítésén, míg harmadik társuk az utcán figyelt.

A mezőcsáti járőrök három férfit értek tetten, akik egy helyi ingatlanból akartak elvinni értékeket.

Bemásztak a kerítésen az udvaron lévő autóhoz.
Az udvaron parkoló autóból próbáltak lopni (a fotó illusztráció)
Fotó: Bencsik Adam / Forrás: MW

A Tiszaújvárosi Rendőrkapitányság Mezőcsáti Rendőrőrse lopás kísérlete miatt folytat büntetőeljárást három helyi férfival szemben.

Bemásztak a kerítésen

Az udvaron egy nyitott autó parkolt, amibe beültek és értékek után kutattak.

Ekkor észlelte a házigazda, hogy idegenek vannak a portáján, ezért azonnal hívta a rendőröket.

A járőrök néhány percen belül a helyszínre értek és elfogták a kerítésen éppen kiugró elkövetőket, illetve a figyelő társukat is.

Mindhárom személyt előállították és büntetőeljárást indítottak velük szemben – számolt be a police.hu.

További kék hírek a Borsod Online-on.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a boon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu