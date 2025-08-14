Udvaron parkoló, nyitott autó – ezt nézték ki maguknak a borsodi tolvajok

A mezőcsáti járőrök három férfit értek tetten, akik egy helyi ingatlanból akartak elvinni értékeket.

Az udvaron parkoló autóból próbáltak lopni (a fotó illusztráció)

Fotó: Bencsik Adam / Forrás: MW

A Tiszaújvárosi Rendőrkapitányság Mezőcsáti Rendőrőrse lopás kísérlete miatt folytat büntetőeljárást három helyi férfival szemben.

Bemásztak a kerítésen

Az udvaron egy nyitott autó parkolt, amibe beültek és értékek után kutattak.

Ekkor észlelte a házigazda, hogy idegenek vannak a portáján, ezért azonnal hívta a rendőröket.

A járőrök néhány percen belül a helyszínre értek és elfogták a kerítésen éppen kiugró elkövetőket, illetve a figyelő társukat is.

Mindhárom személyt előállították és büntetőeljárást indítottak velük szemben – számolt be a police.hu.

