Borzalmas, amit tett! Számszeríjjal lőtte le a macskát

A Mezőkövesdi Járási Ügyészség állatkínzás vétsége miatt emelt vádat egy férfival szemben. A vád szerint a férfi 2025. május 30-án a kora reggeli órákban – pontosabban meg nem határozható időpontban – a Mezőkövesden lévő lakóháza udvaráról, a tulajdonát képező céltávcsővel, lézeres irányzékkal és lámpával ellátott számszeríjjal – abból egy 55 centiméteres hosszúságú nyílvesszőt kilőve – célzott lövést adott le az egyik közelben lévő lakóház előtti útszakaszon, az úttest szélén sétáló macskára.

Brutális állatkínzás: fél méteres nyílvesszővel végeztek ki egy vörös macskát

Forrás: tenyek.hu

