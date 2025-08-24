augusztus 24., vasárnap

Bertalan névnap

17°
+25
+14
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Állatkínzás

1 órája

Borzalmas, amit tett! Számszeríjjal lőtte le a macskát

Címkék#lámpa#macska#Mezőkövesdi Járási Ügyészség#állatkínzás#udvar

A kilőtt nyílvessző a macska hátába fúródott és az állat azonnali pusztulását okozta.

Boon.hu
Borzalmas, amit tett! Számszeríjjal lőtte le a macskát

Fél méteres nyílvesszővel végeztek ki egy vörös macskát

Forrás: tenyek.hu

A Mezőkövesdi Járási Ügyészség állatkínzás vétsége miatt emelt vádat egy férfival szemben. A vád szerint a férfi 2025. május 30-án a kora reggeli órákban – pontosabban meg nem határozható időpontban – a  Mezőkövesden lévő lakóháza udvaráról, a tulajdonát képező céltávcsővel, lézeres irányzékkal és lámpával ellátott számszeríjjal – abból egy 55 centiméteres hosszúságú nyílvesszőt kilőve – célzott lövést adott le az egyik közelben lévő lakóház előtti útszakaszon, az úttest szélén sétáló macskára. 

Brutális állatkínzás Mezőkövesden: számszeríjat ragadott a férfi
Brutális állatkínzás: fél méteres nyílvesszővel végeztek ki egy vörös macskát
Forrás: tenyek.hu

Google NewsA legfrissebb hírekért kövess minket a Boon.hu Google News oldalán is!

A kilőtt nyílvessző a macska hátába fúródott és az állat azonnali pusztulását okozta.

Az eljárás során lefoglalták a lövéshez használt számszeríjat és az ahhoz tartozó tokot – benne 3 darab nyílvesszővel -, valamint a vádlott által az elpusztult macska hátába kilőtt nyílvesszőt. 

Állatkínzásért pénzbüntetés?

Az ügyészség a büntetlen előéletű vádlottal szemben pénzbüntetés kiszabására, valamint a számszeríj és tartozékai elkobzására tett indítványt a bíróságnak.

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a boon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu