Borzalmas, amit tett! Számszeríjjal lőtte le a macskát
A kilőtt nyílvessző a macska hátába fúródott és az állat azonnali pusztulását okozta.
Fél méteres nyílvesszővel végeztek ki egy vörös macskát
A Mezőkövesdi Járási Ügyészség állatkínzás vétsége miatt emelt vádat egy férfival szemben. A vád szerint a férfi 2025. május 30-án a kora reggeli órákban – pontosabban meg nem határozható időpontban – a Mezőkövesden lévő lakóháza udvaráról, a tulajdonát képező céltávcsővel, lézeres irányzékkal és lámpával ellátott számszeríjjal – abból egy 55 centiméteres hosszúságú nyílvesszőt kilőve – célzott lövést adott le az egyik közelben lévő lakóház előtti útszakaszon, az úttest szélén sétáló macskára.
A kilőtt nyílvessző a macska hátába fúródott és az állat azonnali pusztulását okozta.
Az eljárás során lefoglalták a lövéshez használt számszeríjat és az ahhoz tartozó tokot – benne 3 darab nyílvesszővel -, valamint a vádlott által az elpusztult macska hátába kilőtt nyílvesszőt.
Állatkínzásért pénzbüntetés?
Az ügyészség a büntetlen előéletű vádlottal szemben pénzbüntetés kiszabására, valamint a számszeríj és tartozékai elkobzására tett indítványt a bíróságnak.
