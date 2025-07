Emberöléssel gyanúsított, szökésben lévő férfit keres a rendőrség, akár vármegyénkbe is menekülhetett!

Emberölés miatt indított hajtóvadászatot a román rendőrség egy veszélyes bűnöző megtalálására, aki a gyanú szerint kegyetlenül megölte élettársát, majd rágyújtotta a házat a romániai Mezőméhésen. A szökésben lévő férfi hollétéről egyelőre nincs információ, de a magyar és a román hatóságok is a kézre kerítésén dolgoznak. A Magyar Rendőrség is kéri a lakosság segítségét a kézrekerítésében, mert akár Magyarországra is szökhetett. Ám figyelmeztetnek: az erőszakos férfit senki ne próbálja meg önállóan feltartóztatni!

Emil Gânj, a szökésben lévő férfi Forrás: Magyar Rendőrség

A szökésben lévő férfi ellen nemzetközi elfogatóparancs van érvényben

A román társszervekhez 2025. július 8-án érkezett bejelentés a bűncselekményről, azóta a feltételezett elkövető, a 37 éves román állampolgárságú Emil Gânj szökésben van. A román rendőrség európai- és nemzetközi elfogatóparancsot adott ki ellene, hatalmas erőkkel keresik.

A gyanúsított barna hajú, körülbelül 175 centiméter magas, sportos testalkatú, haja rövidre nyírt, kecskeszakállat visel. Eltűnésekor sötét nadrágot és gumicsizmát viselt, egy fekete hátizsák volt nála.

Kérik, hogy aki a képen látható férfit felismeri, illetve a tartózkodási helyével kapcsolatban érdemleges információval rendelkezik, tegyen bejelentést a Telefontanú 24 órában elérhető, 06-80/555-111-es zöldszámán, illetve a 112-es – díjmentes – központi segélyhívó számon.

