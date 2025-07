Robbanás rázta fel éjjel a lakókat Harsányban (helyszíni fotókkal, videóval frissítve)

Kigyulladt és teljes terjedelmében égett egy melléképület Harsányban, a Rákóczi Ferenc utcában szerda éjjel. Egy gázpalack fel is robbant.

Robbanás Harsányban. Forrás: katasztrófavédelem

Az esethez a miskolci hivatásos tűzoltók két gépjárműfecskendővel és a vízszállítóval vonultak - közölte a katasztrófavédelem.

Felrobbant egy gázpalack

Harsányban gyulladt ki egy melléképület, egy gázpalack fel is robbant. A miskolci hivatásos tűzoltók több gázpalackot is kivittek az épületből, akadt, amelyiket vissza is kellett hűteni.

A rajok eloltották a lángokat, átszellőztették az épületet. Az utómunkálatokat négy vízsugár fedezete mellett és kéziszerszámokkal végezték.

Kollégánk a helyszínről jelentkezett: