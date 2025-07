Fél évig tartották rettegésben a várost a miskolci sorozatlopók

A Miskolci Járásbíróság elrendelte két férfi letartóztatását, akik a gyanú szerint legalább huszonkét lopást követtek el fél év leforgása alatt Miskolcon. A miskolci sorozatlopók célpontjai főként belvárosi társasházak teraszai, családi házak és borházak voltak.

A miskolci sorozatlopók fél évig garázdálkodtak a városban (a fotó illusztráció)

Forrás: MW

A miskolci sorozatlopók fél évig garázdálkodtak a városban

A rendelkezésre álló adatok szerint a gyanúsítottak 2025. január 19. napja és 2025. július 27. napja között rendszeres haszonszerzésre törekedve Miskolc belvárosában található társasházak teraszáról, családi házakból, borházakból több mint húsz alkalommal tulajdonítottak el különböző ingóságokat.

A gyanúsítottak cselekményei – bizonyítottság esetén - alkalmasak lehetnek többrendbeli lopás vétségének és lopás bűntettének a megállapítására, mely cselekményeket részben folytatólagosan követettek el.

Fennáll a szökés és elrejtőzés veszélye

A bíróság döntésében kiemelte: a súlyosabb büntetés elkerülése érdekében fennáll a szökés és elrejtőzés veszélye, és az is elképzelhető, hogy a terheltek megpróbálnák elrejteni vagy megsemmisíteni a további, még fel nem tárt bizonyítékokat. A nyomozó hatóság attól is tart, hogy a férfiak újabb bűncselekményeket követnének el, tekintettel arra, hogy már az első kihallgatásuk után is visszaestek.

Mindezek figyelembevételével a bíróság egy hónapra elrendelte a letartóztatásukat, bár a végzés egyelőre nem jogerős - közölte a Miskolci Törvényszék.

Még több hír a boon.hu oldalán: