„Segítek hazavinni, néni!” – Aztán lelépett 600 ezer forinttal Miskolcon

Megdöbbentő kifosztás történt Miskolcon. Egy 89 éves asszony és fia 2025. július 24-én a kora délutáni órákban bevásárlás után megpihentek egy miskolci bolt közelében lévő padon, mikor a gyanúsított odalépett hozzájuk és felajánlotta nekik, hogy segít hazavinni a szatyraikat. Ezt követően egészen késő estig náluk tartózkodott, és kihasználva a sértett idős korát, magához vette annak táskáját a benne lévő 600 ezer forint készpénzzel és a sértett személyigazolványával együtt, majd távozott a lakásból.

Segítséget ajánlott, kifosztás lett a vége. A fotó illusztráció. Fotó: Makovics Kornel

Az idős asszony csak másnap reggel észlelte a táska eltűnését.

Ezután a gyanúsított még többször meglátogatta a sértettet és fiát, akik reakciójától tartva nem merték őt számonkérni.

Kifosztás bűntette és okirattal visszaélés vétsége

A bíróság álláspontja szerint fennáll a szökés, elrejtőzés veszélye, amelyet személyi körülményei nem ellensúlyoznak. Tartani kell attól is, hogy szabadlábon hagyása esetén a bizonyítást veszélyeztetné, ugyanis a cselekmény elkövetését követően is többször visszatért a sértett lakásába, illetve alappal lehet következtetni arra is, hogy a gyanúsított kényszerintézkedés hiányában újabb bűncselekményt követne el.

A bíróság mindezeket mérlegelve egy hónapra, 2025. augusztus 29. napjáig elrendelte a terhelt letartóztatását.

A végzés végleges - közölte a Miskolci Törvényszék.

