A bűn melegágya volt ez a miskolci lakás! Megütötték a jackpotot a zsaruk, amikor rányitottak a nőre!

Magyarországon megvédik a gyerekeket, fiatalokat a méregkeverőkkel szemben. Zéró tolerancia van érvényben mind a fogyasztók, mind a terjesztők felé és továbbra sincs semmilyen engedmény a kábítószer-kereskedőkre nézve – írja a ripost. A klasszikus drogok mellett az utóbbi időszakban inváziószerűen jelentek meg vidéken, még a legkisebb falvakban is az úgynevezett dizájnerdrogok. Beszerzésük viszonylag olcsó, így az egyik legnagyobb kárt a nehéz sorban élőkön, a társadalom peremén élő csoportokban okozzák. A kormánybiztos kiemelte, hogy „még a rossz szociális helyzet sem jogosítja fel a drogkereskedőket, hogy mérget adjanak el másoknak, hogy betörjenek az idősekhez, és hogy félelmet keltsenek a környezetükben. A dizájnérdrogokkal legfertőzöttebb vármegyék: Nógrád, Heves, Borsod-Abaúj-Zemplén, Szabolcs-Szatmár-Bereg, Hajdú-Bihar, Bács-Kiskun, Baranya és Pest vármegye déli, délkeleti része illetve a vármegyeszékhelyeken is szintén kiemelt problémát okoznak.” – ismertette Horváth László.

Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyében is volt jó pár nagy fogás, hatékonyan léptek fel a hatóságok a bűnözőkkel szemben.

A DELTA program újabb sikere: Sajókazán csapta le a kábítószer terjesztőjére.

Forrás: Forrás: Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei rendőrség

Valami nagyon nem stimmelt Királdon – nem üres kézzel távoztak a rendőrök a házkutatásról (videó)

Házkutatást tartottak a rendőrök egy királdi férfinál. Rejtélyes porok, mérleg, őrlő, a házkutatás után bilincs kattant Királdon. A DELTA Program keretében fogták el a férfit, akitől drogot, mérleget, őrlőt is lefoglaltak. Ha kíváncsi a részletekre, az alábbi linken olvashat tovább: