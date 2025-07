Helyi kék hírek 1 órája

„Esélye sem volt a 4 éves kislánynak”– megrázó videóval üzentek a borsodi rendőrök

Felfoghatatlan az, ami az M1-es autópályán történt. Most a borsodi rendőrök is figyelmeztetnek, könnyen ugyanerre a sorsra juthatunk, ha nem vigyázunk, és nem tartjuk be a szabályokat!

Mindenkit lesokkoltak a közösségi oldalon közzétett felvételek. Forrás: BRFK Facebook-oldala

„ Hányszor elhangzott… Övet csatoljatok! Mindig” - írta a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei rendőrség facebook oldalán a megosztott videóhoz. Felfoghatatlan, ami az M1-es autópályán történt. Többen is meghaltak a baleset következtében, köztük egy négyéves kislány is. Esélye sem volt a négyéves kislánynak. Még a helyszínen életét vesztette a baleset következtében.

Forrás: BRFK Facebook-oldala „ A videó az M1-es autópályán történt egyik baleset eseményeiről készült, és azokról a visszafordíthatatlan hibák következményeiről szól, ami miatt mindig kérünk mindenkit, hogy a szabályokat betartva, figyelmesen közlekedjen; akár járművel van, akár gyalog.

Az autóban heten utaztak. A balesetet három kisgyerek élte túl, őket mentőhelikopterrel és mentőautóval vittek kórházba. Három felnőttnek és egy 4 éves kislánynak viszont esélye sem volt... ” Megrázó felvételek a baleset helyszínéről Ezek is érdekelhetik:

Hírlevél feliratkozás Ne maradjon le a boon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!