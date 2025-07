Újabb áldozat került elő a sokkoló rablás ügyében!

A Miskolci Járásbíróság elrendelte annak a két férfinak a letartóztatását, akik időskorú sértettet raboltak ki Ózdon nem sokkal azután, hogy kifosztottak egy utcán fekvő férfit.

Dörömböltek az ajtón

A rendelkezésre álló adatok szerint a 2025. július 18. napján a hajnali órákban a gyanúsítottak a 69 éves sértett ózdi ingatlanának kerítéssel körbekerített udvarára bementek, majd a családi ház ajtaján dörömbölve azt követelték, hogy az idős nő engedje be őket a lakásába. A sértett a felszólításnak nem tett eleget, emiatt a terheltek az ajtón lévő ablakot betörték, azon benyúlva a zárban lévő kulccsal a bejárati ajtót kinyitották, a lakásba bementek, ahol mindketten testszerte ütlegelni kezdték a nőt, miközben annak pénzét követelték. A bántalmazás következtében a földre esett nő füléből az egyik gyanúsított kitépte a fülbevalóját és letépte a nyakában lévő nyakláncot. Miközben a terheltek a sértett lakását átkutatták, a nőnek sikerült felállnia és az udvarra mennie, hogy segítséget hívjon, azonban a gyanúsítottak utánamentek, visszavitték a házba, ahol tovább ütlegelték, majd a sértett pénztárcájával távoztak a helyszínről. A bántalmazás során az idős nő nyolc napon belül gyógyuló sérüléseket szenvedett.

A földön feküdt a férfi

A fenti alkalmat megelőzően, 2025. július 17 napján a délutáni órákban a gyanúsították megláttak az Ózd, Rozsnyai úton egy erősen ittas állapotban a földön fekvő, védekezésre képtelen férfit, akinek segítettek a földről felállni, de eközben elvették tőle pénztárcáját a benne lévő irataival, továbbá elvitték a férfi táskáját és kerékpárját is. A gyanúsítottak cselekménye - bizonyítottság esetén - alkalmas lehet a bűncselekmény elhárítására idős koránál fogva korlátozottan képes személy sérelmére elkövetett rablás bűntettének, testi sértés bűntettének és kifosztás bűntettének megállapítására.

Bűncselekmény, bűncselekmény hátán

A gyanúsítottak bűnösségének megállapítása esetén a velük szemben kiszabható szabadságvesztés felső határa a halmazati szabályokra figyelemmel 15 évre emelkedik. A bíróság álláspontja szerint az ilyen súlyos mértékű büntetéssel fenyegetettség önmagában megalapozza a szökés, elrejtőzés veszélyét, melyet a két férfi személyi körülményei nem ellensúlyoznak kellőképpen. A nyomozás jelenlegi szakaszában az is megalapozottan feltehető, hogy a gyanúsítottak a sértett vagy a büntetőeljárásban résztvevő más személy befolyásolásával, megfélemlítésével megnehezítenék vagy meghiúsítanák a bizonyítást. A nyomozás során adat merült fel arra vonatkozóan, hogy a terheltek a megélhetésükhöz szükséges anyagi javakat részben bűncselekmények elkövetése útján biztosíthatják, így esetükben a bűnismétlés veszélye is reális, figyelemmel arra is, hogy az egyik férfi büntetett előéletű, továbbá bejelentett munkahellyel, onnan