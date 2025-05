30 centiméteres késsel fenyegette az eladót Miskolcon

A rendelkezésre álló adatok szerint a gyanúsított 2025. április 29-én a délelőtti órákban öt barátjával megjelent egy miskolci üzletnél, ahová ő és egyik társa nem ment be, hanem csak kint várakoztak. Az üzletben dolgozó eladó látásból már ismerte a gyanúsítottat és barátait, akik már korábban is tulajdonítottak el különböző termékeket a boltból, ezért a sértett elküldte az üzlet előtt várakozókat. Azonban kis idő múlva a fiatalkorú visszatért az üzlethez, majd odaosont a bejárat közelében található elemeket tartalmazó állványhoz, ahonnan magához vett egy csomag, 3.300 forint értékű tölthető elemet. A sértett észlelte a terhelt cselekményét, és rászólt, hogy tegye vissza a nála lévő terméket, azonban az a kijárat felé indulva szidalmazta és azzal fenyegette meg a sértettet, hogy megöli. Ezután az eladó még egyszer felszólította a gyanúsítottat, hogy adja vissza az elemet, ám ekkor a fiatalkorú - az eltulajdonított dolog megtartása érdekében - elővett egy kb. 30 cm pengehosszúságú kést, amivel a sértettől kb. 80-100 cm-es távolságból továbbra is szitkozódva, bökő, szúró mozdulatokat tett az irányába. Ekkor a terhelt barátja ismét megjelent, és közölte társaival, hogy jön a busz, így a gyanúsított és a többiek is kiszaladtak az üzletből – áll a Miskolci Törvényszék sajtóközleményében.

A fotó illusztráció

Forrás: MW

A Miskolci Járásbíróság elrendelte a fiatalkorú letartóztatását

A gyanúsított cselekménye – bizonyítottság esetén – alkalmas lehet felfegyverkezve elkövetett rablás bűntettének megállapítására.

Az eljárás tárgyát képező rablás bűntette igen jelentős tárgyi súlyú bűncselekmény, mely miatt alkalmazható szankció a gyanúsított esetében 4 évig tartó javítóintézeti nevelés is lehet. Ekként bűnösségének megállapítása esetén – a járásbíróság álláspontja szerint - a terhelttel szemben kiszabható büntetés mértéke önmagában is megalapozza a szökés, elrejtőzés veszélyét, amelyet személyi körülményei sem ellensúlyoznak. Megalapozottan feltehető az is, hogy szabadlábon hagyása esetén a gyanúsított a sértett befolyásolásával vagy megfélemlítésével, meghiúsítaná, megnehezítené a bizonyítást, tekintettel arra, hogy a sértettet és munkahelyét is ismeri. A terhelt esetében a bűnismétlés veszélye is reálisan fennáll, egzisztenciális helyzetére és életmódjára figyelemmel.