Botrány! Megszólalt a tanár, aki több borsodi iskolában is zaklathatta a diáklányokat

Az első tárgyalást tartotta a Mezőkövesdi Járásbíróság annak a tanárnak az ügyében, akit azzal vádolnak, hogy kiskorú tanítványait zaklatta dél-borsodi iskolákban. A kiskorú veszélyeztetése miatt vádolt 44 éves férfi a korábbi előkészítő ülésen tagadta, hogy bármit elkövetett volna a mezőcsáti közép- és tardi általános iskolákban. A vád szerint Mezőcsáton egy tanítványával intim viszonyba került, míg Tardon simogatott több lányt és egyiknek szexuális tartalmú megjegyzéseket is tett - írja a heol.hu cikkében.

Forrás: Tóth Balázs / Heol.hu

A férfi vallomásában a mezőcsáti esetről elmondta, ne kocsikázott tanítványával és az otthonában sem járt hivatalos családlátogatáson kívül. Ajándékokat sem vett neki és nem is küldött neki üzeneteket. Tagadta a szexuális viszonyt is. A bíró kérdésére, hogy néhány év alatt miért fordult meg kilenc iskolában is, ahol a próbaidőt sem töltötte ki, azt mondta, ő szigorú tanár és elmondta a véleményét feletteseinek is.

A tardi iskolában 2023. őszén tanított, s gyerekeire való tekintettel szerinte külön odafigyelt, hogy ne legyen panasz a munkájára. Szerinte itt szerették a diákjai, több lány különösen, és nem értette a hirtelen fordulatot. Úgy gondolja, azért, mert nem akart a haverjuk lenni. Kifejtette, itt is rendes testnevelés órákat tartott, mert mozgáskultúrában lemaradtak, átvariálta a tanmenetet is, hogy felkészülhessen több diák a felvételire. Tagadta, hogy káromkodott, és azt is, hogy obszcén vicceket mesélt volna, félreérthető videókat, illetve kézjelet mutatott volna, s azt is, hogy az orális szexre tett volna utalást egyik tanítványának, miután a folyosón guggoló lány elé kényelmetlen távolságban megállt.

Panaszkodtak rá az iskolában

Vallomást tett a tardi iskola igazgatója, aki elmondta, panasz érkezett a gyerekek és a pedagógusok irányából is a férfira, akit ezért figyelmeztettek, de ne hagyta abba a tevékenységét. Kérte a tanárokat, figyeljenek rá és kérdezgessék a gyerekeket. Több újabb jelzés után elbocsátották a vádlottat, akivel szemben feljelentést tett rendőrségen. A bíró kérdésére, miért vették föl, ha a férfinak néhány év alatt kilenc munkahelye is volt, elmondta, nem figyeltek föl erre a dologra - tudósított róla a heol.hu

