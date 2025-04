Ittasan, jogosítvány nélkül a piroson át, és a java csak ezután derült ki az ózdi férfiről

Közúti ellenőrzést hajtottak végre az Ózdi Rendőrkapitányság munkatársai a székhelyi városban, amikor megállítottak egy autót az Iparvasút úton, mivel a sofőr áthajtott a piroson.

Járművezetés ittas állapotban,

Járművezetés bódult állapotban,

Kábítószer-birtoklás,

Járművezetés eltiltás hatálya alatt,

Áthajtott a piroson,

Nem használta a biztonsági övet.

A tesztek nem maradtak negatívak

A férfival szemben alkalmazott alkoholteszter pozitív értéket mutatott, és felmerült a kábítószer-fogyasztás is. A gyanú beigazolódott, mivel a drogteszt is pozitív értéket mutatott, továbbá a gépkocsi átvizsgálása is eredményre vezetett, mivel az autóban kábítószer-gyanús anyagot foglaltak le a rendőrök - olvasható a rendőrség facebook oldalán.

A további adatok ellenőrzése során az is kiderült még, a férfit a bíróság korábban eltiltotta a vezetéstől.