A borsodi Mr. Zsaru titka: mit taníthat nekünk a leginspirálóbb rendőr?

Dr. Kovács Richárd r. őrnagy, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem mesteroktatója 2006-ban, 2007-ben és 2008-ban is elnyerte a Mr Zsaru címet. 2023-ban Aranypánt-díjat kapott, amit azoknak ítélnek oda, akik a foglalkozásuk révén elismerést vívnak ki a környezetükben, emellett pedig öntudatos romaként élik a mindennapjaikat.

Dr. Kovács Richárd, Mr Zsaru

A mélyszegénységből jött, a nagymamája nevelte fel

Büntetett előéletű édesapja miatt háromszor is visszautasították a jelentkezését a rendőrségre, de ő nem adta fel. Már kisgyermekként is a rendőrök voltak a példaképei. Később a szenvedélye a testépítés lett, így jutott ki Amerikába.

Mr Zsaru a kábítószer prevencióról és az iskolai zaklatásról

Az oktatás mellett a roma gyerekeknek is sok előadást, foglalkozást tart, mert szeretne példát mutatni azzal, hogy bárhova eljuthatunk, ha van elég kitartásunk, hitünk és akaratunk.

A megtartott előadások további témája a kábítószer prevenció, a közösségi oldalak veszélyei, a cyberbullying, iskolai zaklatás volt.

Továbbá, őrnagy úr bemutatta a saját életét, hogy hogyan jutott el egy kis somogyi faluból egészen Amerikába, kétszer is, és mindkettő verseny alkalmával elhozta az aranyérmet (New York 2011., Washington 2015. - Rendőrök és tűzoltók testépítő világbajnoksága (World Police and Fire Games). Mert nagyot álmodni.

Dr. Kovács Richárd r. őrnagy, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem mesteroktatója két alkalommal tartott bűnmegelőzési témájú előadást a szendrői Apáczai Csere János Általános Iskola felső tagozatos diákjainak a Szendrőben megvalósuló, „TOP_PLUSZ-3.1.3-24-BO1-00009 - Helyi humán szolgáltatások fejlesztése Szendrőn” elnevezésű pályázat keretében.

