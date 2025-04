„Levágom a fejd és azzal fogok focizni” – mondta a gyereknek karddal a kezében

Előkészítő ülést tart kedden a Kazincbarcikai Járásbíróság annak a két férfinak az ügyében, akik fanyelű karddal vonták kérdőre a sértettet. A vádirat szerint 2023 szeptemberében egy borsodi kistelepülésen a sértett egyik kiskorú gyermeke szóváltást követően arcon ütötte az elsőrendű vádlott gyermekét. Az elsőrendű terhelt ezért felkereste rokonát, a másodrendű vádlottat és közösen elhatározták, hogy a fenti előzmények miatt számonkérik a sértettet.

Megöléssel fenyegetőztek, fanyelű karddal mentek a sértett család házához.

Fotó: Abdullah Kilinc / Forrás: Getty images/illusztráció

Megöléssel fenyegetőztek

A másodrendű vádlott egy fanyelű kardot is magához vett, majd a sértett házához mentek. A terheltek hívására a sértett kiment az utcára, ahová egyik kiskorú gyermeke és édesanyja is követte. Az elsőrendű vádlott trágár szavakkal illette a sértettet, és azzal fenyegetőzött, hogy mindenkit megöl, még a legkisebb gyereket is kibelezi. A másodrendű vádlott is trágár szavakat kiabált és azt, hogy „most mindannyian meg fogtok halni!”

A gyerek felé ütött

Annak érdekében, hogy fenyegetésének nyomatékot adjon, a másodrendű vádlott kétszer is a kiskorú gyerek felé ütött, de azok nem érték el őt. A sértett eközben az édesanyját és fiát a ház udvarára igyekezett betolni, hogy védje őket. Ezalatt a másodrendű rendű vádlott a közelben parkoló járműhöz ment és abból kivette a fanyelű kardot, majd azzal a sértett felé futott, fejmagasságba emelte, és azzal többször ütő, csapkodó, hadonászó mozdulatot tett a sértett gyermeke irányába, miközben azt kiabálta a kiskorúnak, hogy levágja a fejét és azzal fog focizni. A sértett a fia elé állt, és kezével védekezésképpen ráfogott a kard élére, így az megvágta a kezét.

Az elsőrendű vádlott a cselekménye közben társát biztatta, szándékát erősítette.

Nem lett komolyabb sérülés belőle

Miután a sértett bekiabált a házba, hogy hívják a rendőröket, a vádlottak távoztak a helyszínről.

A sértett a másodrendű vádlott általi bántalmazás következtében a bal kézének középső ujján felületes vágásos sérülést szenvedett el, mely 8 napon belüli gyógytartamú.