Különösen veszélyes, fegyveres miskolci bűnözőt köröz a rendőrség

A rendőrség hivatalos oldalán, a police.hu weboldalon folyamatosan frissülő TOP 50 körözési lista ad betekintést abba, kik a legkeresettebb bűnözők Magyarországon. A lista nem csupán neveket és fényképeket tartalmaz, hanem részletes személyleírást is olvashatunk, illetve azt is megtudhatjuk, hogy melyik szerv rendelte el a körözést és milyen okból. A top bűnözők között több Borsod-Abaúj-Zempléni kötődésű körözött személy is van, a közelmúltban például beszámoltunk egy nőről, akit emberkereskedelem miatt köröz a rendőrség, ennek a részleteit elolvashatja alábbi cikkünkben.

A körözési lista szereplője a különösen veszélyes, fegyveres, miskolci születésű Kozák Ali

Forrás: police.hu