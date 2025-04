Belerohant a gyógyszertár bejáratába egy autó Szikszón – fotó!

Bár a Szikszó a jelenben Facebook-csoportba bekerült fotón már nincs rajta az autó, csupán a nyomai, így is egészen elképesztő a felvétel és a pusztítás, ami egy baleset után történt Szikszón. A fotó készítője azt írja, szombaton este történt baleset ott, amikor egy autó a bejárathoz csapódott, de előtte még egy beton csatornaátereszt is összetört.

A szombat esti baleset nyomai

Forrás: Facebook

A hozzászólok közül többen tudni vélik, hogy egy BMW-ről van szó, amely hatalmas sebességgel érkezett, és emiatt kicsúszva csapódott oda a gyógyszertárhoz. Többen is megjegyezték, hogy rendszeres ezen a részen a sebességtúllépés, ahogy azt is, hogy nagy szerencse a baleset késői időpontja, ugyanis napközben sokan állnak a gyógyszertár előtt rendszeresen, így akár tragédia is történhetett volna.

A baleset körülményei

Mint megtudtuk, bár a baleset során valóban csúnyán összetört az autó, de a csodával határos módon személyi sérülés nem történt.

- Az elsődleges adatok alapján gyorshajtás, a sebességhatár be nem tartása miatt következett be az anyagi káros baleset egy manőver során. A helyszínen alkalmazott alkoholszonda negatív értéket mutatott, a rendőrég vizsgálja a baleset körülményeit – tudatta megkeresésünkre Dobi Tamás őrnagy, a vármegyei rendőr-főkapitányság sajtóreferense.