A vádirati tényállás szerint a fiatalkorú terhelt nő 2023 februárjában került kapcsolatba alkalmi férfi ismerősével, akitől a későbbiekben több alkalommal is pénzt kért azért, hogy ne adja tovább a korábbi légyottok részleteit a férfi feleségének, továbbá azzal is fenyegette, hogy feljelenti őt, valótlanul azt állítva, hogy ő még csak 13 éves. A sértett férfi egyebekben korábban többször is rákérdezett a vádlott életkorára, aki nagykorúságáról biztosította őt. A lány végül a feleséget is zsarolta, másodjára azonban a nőnél már nem járt sikerrel.

Lopott, ahol csak tudott

A fiatal nő a fentieken túl 2023 júliusában Mezőkövesden szóba elegyedett az idős sértettel, majd egy hirtelen mozdulattal kikapta zsebéből az ott tartott 10.500 forintját. A sértett a meglepődöttségét követően arra kérte a vádlottat, hogy adja vissza a pénzét, mire a terhelt 500 forintot visszajuttatva elsétált.

Kilenc másik alkalommal ugyanezen terhelt lopási cselekményt is elkövetett, továbbá egy társával szintén 2023 júliusában beszélgetést kezdeményeztek a sértettel, akitől észrevétlenül elvették mobiltelefonját.

Elítélte a bíróság

A bíróság az elsőrendű vádlottat 2 rendbeli folytatólagosan elkövetett zsarolás bűntettében, kifosztás bűntettében és több rendbeli lopás vétségében mondta ki bűnösnek, és vele szemben 2 év 10 hónap javítóintézeti nevelést rendelt el. A büntetés kiszabása során enyhítő körülményként értékelte beismerését és azt a tényt, hogy a bűncselekményekkel okozott kár részben megtérült. Súlyosító körülmény a nagy számú halmazat, a vagyon elleni bűncselekmények elszaporodottsága és a társtettesi elkövetés.