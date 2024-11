Polyák Ferenc történelem–orosz szakos tanári végzettséget szerzett, mesterpedagógus, közoktatási vezetői képesítése is van. 1988-ban a Miskolci Petőfi Sándor Középiskolai Kollégiumba került nevelőtanárként, emellett óraadóként is dolgozott több iskolában. A kollégiumban harminc évet töltött, ebből 21-et igazgatóként. Azt mondja, kitűnő gyakorlóterep volt ahhoz, hogy megtanuljon mindent a gyermek- és ifjúságvédelemről. Játékos foglalkozásokat tartott, egészségvédelmi programokat szervezett, mindemellett nagyon jó együttműködést alakított ki a Miskolci Rendőrkapitányság Bűnmegelőzési Osztályával. A kollégiumban végzett bűnmegelőzési munkáját később a rendőrségnél kamatoztatta.

A Tarisznya program egy fontos projekt Polyák Ferenc számára

Fotó: Police / Forrás: Police.hu

Az első döbbenet Polyák Ferenc megfogalmazásában

– 2007-ben bukkant fel a kábítószer a kollégiumunkban, akkor az egyik éjszaka több mint tíz gyereket vittek el a rendőrök, eljárás is indult ellenük – eleveníti fel a megdöbbentő eseményeket Polyák Ferenc. – Úgy gondoltuk akkor, sürgősen tennünk kell valamit a megelőzés érdekében, ezért kidolgoztuk az egészségvédelmi-bűnmegelőzési hetünket, ami be is került a Miskolci Petőfi Sándor Középiskolai Kollégium pedagógiai programjába, és a mai napig működőképes.

Polyák Ferenc időközben felhagyott a pedagóguspályával, 2019-ben került a rendőrséghez, előbb – főleg nyelvtudása okán – az idegenrendészetnél dolgozott, 2021 óta pedig pedagógiai ismeretei, tapasztalata alapján átkerült a bűnmegelőzéshez. Kellett a pedagógiai tudás, a terület ismerete, de szükség volt a civil nézőpontjára is. Ma már nem elég megszólítani a közönséget, érzékenyíteni is kell a korábbiaktól eltérő, különösen hatásos módszerekkel. Azt mondja, Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye kiemelkedően fontos területe a bűnmegelőzésnek, nem véletlenül van körülbelül 120 iskolában iskolaőr. És ez az adat már átvezet a másik problémához, az iskolai erőszakhoz. Ahhoz az erőszakhoz, amit a tanulók egymással és a tanárokkal szemben tanúsítanak olykor. Volt a térségben olyan iskola Bódvaszilason, ahol – ahogy a főhadnagy fogalmaz – már sem élni, sem tanítani nem lehetett.