Szexuális aktus hármasban

Dr. Bóka Tibor bíró 13 év fegyházbüntetésre és 10 év közügyektől eltiltásra ítélte a fiatal elkövetőt, azzal a kitétellel, hogy nem bocsátható feltételesen szabadságra. Valamint közel 1,2 millió forint bűnügyi költségek megtérítésére is kötelezte. A Győri Törvényszék döntése szinte teljesen megegyezik a vádirat tényállással, azonban némi pontosítást tett a bíró. Tavaly április elsején, a végzetes éjszakán három férfi tartózkodott a lakásban. Egyfajta szerelmi háromszögbe bonyolódtak, szexuális kapcsolatot létesítettek. A vádlott úgy kezdte érezni, hogy párja, inkább a harmadik félhez vonzódik jobban, ezért durva veszekedés alakult ki köztük. Végül a sértett elküldte ismerősét, de a balhé tovább folytatódott az éjszaka során, a fiatal férfi többször el is hagyta az ingatlant, ahol 2022 óta együtt éltek. Elcsattantak a pofonok, mobiltelefon is összetört, a bántalmazás végül durva vérfürdőbe torkollott.