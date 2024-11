A másodfokú bíróság szerint fennáll a bizonyítás veszélyeztetésének lehetősége is a terhelt esetében, utalt ugyanakkor arra, hogy a helyszínen tartózkodó személyek kihallgatása megtörtént, de további tanúkihallgatások is várhatóak, mint ahogyan szakértői vélemények beszerzése is nélkülözhetetlen a tényállás tisztázásához, ez utóbbiak elkészítését azonban a gyanúsított befolyásolni nem tudja.

Elegendőnek tartják a bűnügyi felügyeletet

A törvényszék a fentiek alapján azt állapította meg, hogy a személyi szabadságot érintő bírói engedélyes kényszerintézkedés céljának eléréséhez a bűnügyi felügyelet elrendelése elegendő a gyanúsítottal szemben, mert ez is megfelelően biztosítja a terhelt jelenlétét és a bizonyítás megnehezítésének vagy meghiúsításának megakadályozását. A bűnügyi felügyelet az elsőfokú bíróság tárgyalás előkészítése során hozott határozatáig, de legfeljebb négy hónapig tart.

A bűnügyi felügyelet magatartási szabályainak megtartását biztosító intézkedésként a törvényszék a gyanúsított mozgását nyomon követő technikai eszköz viselését rendelte el. A végzés végleges.