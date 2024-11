Testvéreivel együtt, egy játszótéren hagyták magára a szülei azt a hároméves kisfiút, akire átfázva találtak rá a rendőrök Kazincbarcikán, számolt be a hétfői Tények. A hírműsor szerint a szülők ügyet intéztek egy hivatalban, a kisgyermek viszont elindult, hogy megkeresse őket, ekkor tévedt el. Ahogy a vármegyei rendőrség hétfői Facebook-posztja nyomán a Boon is megírta, a didergő, elveszett fiúra a Kazincbarcikai Rendőrkapitányság munkatársai találtak rá. Bevitték a rendőrségre, enni és inni adtak neki, majd nem sokkal később a szülőket is sikerült megtalálniuk.

Az elveszett kisfiúra a kazincbarcikai rendőrök találtak rá

Forrás: Tények

A Tények úgy tudja, a család egy szomszédos településről érkezett, hogy az apa ügyet intézzen a városban. A kisfiú az anyjával és két testvérével együtt egy játszótéren volt, de az adásban elhangzottak szerint nem sokkal később a nő is magára hagyta a gyerekeket, mert neki is dolga volt a közeli hivatalban. A 4 és 8 éves gyerek együtt maradt a játszótéren, a 3 éves kisfiú viszont a szülei után ment.

Elveszett kisfiú: kétségbeesett hívást kapott a kazincbarcikai rendészet

Míg a rendőrség a férfit és a nőt kereste, az egyik rokon telefonált az eltűnt fiú miatt. – Kétségbeesett férfi volt a vonalban, aki mondta, hogy az ő hozzátartozójáról van szó, és megkérdezte, kaptunk-e bejelentést talált gyerekről – osztotta meg a műsorral Vincze Csaba, a Kazincbarcikai Önkormányzati Rendészeti Szerv vezetője.

A rendőrség jelentette az esetet a gyámhivatalnak.