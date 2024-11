A nyomozás adatai szerint az Eltűnt és Kiszákmányolt Gyerekek Nemzetközi Központja (National Center for Missing & Exploited Children, NCMEC) jelentése alapján nyomozás indult ismeretlen tettes ellen, melynek keretében megállapítást nyert, hogy a gyanúsított az internet egyik közösségi kép- illetve videómegosztó alkalmazásán 2024. április 2. és július 12. napja közötti időszakban több mint 80 olyan felvételt osztott meg, amely a nemiséget súlyosan szeméremsértő nyíltsággal ábrázolja. A felvételeken 12. életévét be nem töltött személyek láthatók. A gyanúsított cselekménye alkalmas gyermekpornográfia bűntettének a megállapítására, azonban a cselekmény a nyomozás eredményétől függően súlyosabban is minősülhet. A bíróság álláspontja szerint az eljárás kiemelkedő tárgyi súlyú bűncselekmény miatt folyik, melynek büntetési tétele 5 évtől 10 évig terjedő szabadságvesztés, mely önmagában megalapozza a gyanúsított szökésének, elrejtőzésének a veszélyét. Attól is alappal lehet tartani, hogy a gyanúsított a felhő alapú tárhelyben általa tárolt adatokat törölné, ezáltal a bizonyítást a bizonyítási eszközök megsemmisítése útján megnehezítené. A bíróság mindezek alapján egy hónapra elrendelte a gyanúsított letartóztatását.

A végzés nem végleges.