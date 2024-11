Tudomásuk szerint egy hetven év körüli férfi lakott abban az épületben, amit teljesen tönkretett a robbanás. Nekik csak annyit mondtak éjjel a katasztrófavédelmisek, hogy a gázóra robbanása okozta a katasztrófát. Az idős pár szerint több család élt a osztatlan közös tulajdonú porta területén, és az első épület teljesen megsemmisült a gázrobbanásban. Ők úgy tudták, hogy idősek és fiatalok is éltek a családban, évek óta itt laknak. A perecesiek szerintük azt beszélik, a gázcsonk robbant be, és nagyjából hat család tagjai lakhattak a három robbanástól megsérült épületben. A gázrobbanás közelében élők úgy vélik, összesen akár tízen is lakhattak a robbanástól sérült három épületben.

További videós tartalmaink itt.