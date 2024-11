Nekiestek és kirabolták

20 óra 30 perc körüli időben a dohánybolt alkalmazottja közölte a sértettel és a gyanúsítottakkal is, hogy távozzanak, mivel a dohányboltot be akarja zárni, amelynek eleget téve a sértett elindult az autóbuszmegállóba, a gyanúsítottak követték, majd a buszmegállóban mindketten bántalmazták a sértettet, őt testszerte többször is megütötték, ennek következtében a földre esett. Ekkor az egyik gyanúsított a sértett nyakából kiszakította a 40 ezer forint értékű ezüst nyakláncát a rajta lévő medállal, majd tovább fenyegették a sértettet, értékeinek átadására szólították fel. A sértett a fenyegetés hatására a pénztárcájából átadott egy 20 000 forintos bankjegyet a gyanúsítottak részére, majd időközben a menetrend szerinti autóbusz is megérkezett, ezért a sértett arra fel tudott szállni, majd értesítette a rendőrséget. A férfi a bántalmazás következtében 8 napon belül gyógyuló sérüléseket szenvedett.