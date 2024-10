Ahogy arról beszámoltunk egy kétszintes, négylakásos társasház egyik lakása gyulladt ki október 5-én, szombaton Szikszón. Portálunk úgy tudja a tűz nem véletlen volt, hanem gyújtogatás eredménye. Egy férfi lehet az ügyben a ludas, aki korábbi párja lakásában okozhatta a tüzet. Úgy tudjuk a lakásban égésgyorsító anyagra utaló jeleket találtak.

Érdeklődésünkre a vármegyei rendőr-főkapitányságon elmondták, a tűz okát általános közigazgatási rendtartás keretében vizsgálja a rendőrség. Azonban emellett közveszélyokozás miatt is indult büntetőeljárás az ügyben, ugyanis társasházról lévén szó, amelyben több lakás is van, többeket is veszélyeztetett a tűz.