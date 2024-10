Az egyik kisavasi szórakozóhely előtt szólalkozott össze a 16 éves fiú a 20 éves támadójával. A boon.hu a fiú egyik ismerősétől megtudta, hogy a késelő és barátja hívatlanul jelentek meg a buliban, ahol zaklatták az áldozat egyik barátjának lánytestvérét. Őt akarta megvédeni a fiú, amikor leszúrták.

A tragikus eset nyomai

A helyszínen jártunk, ahol a tragikus eset nyomai még vasárnap délután is láthatók voltak. Két helyen is fehér porral szórták fel a környéket. Mécseseket is láttunk, de az egyik szomszédos szórakozóhely tulajdonosa a helyszínen elmondta a boon.hu-nak, hogy az ott látható mécseseket nem az éjszakai tragédia után helyezték ki, hanem a közelmúltban elhunyt egyik pincetulajdonos emlékére, már nagyjából három héttel ezelőtt.

Egy másik helyszínen Fotó: Mogyorósi Zsolt Pipó

Halált okozó testi sértés

Ahogyan arról portálunk az elsők között beszámolt, halált okozó testi sértés miatt folytat eljárást a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Rendőr-főkapitányság egy 20 éves vadnai férfival szemben. A gyanúsított 2024. október 13-án 1 óra 40 perc körüli időben egy miskolci szórakozóhely előtt előzetes szóváltást követően megszúrt egy 16 éves arnóti fiút. A sértett olyan súlyos sérüléseket szenvedett el, hogy az újraélesztés ellenére a helyszínen meghalt – tájékoztatott a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Rendőr-főkapitányság.

Fotónk a tragédia helyszínén készült a Kisavason

Fotó: MZSP

Őrizetbe vették

A rendőrök azonosították, elfogták, majd a rendőrségre előállították a bűncselekmény elkövetésével megalapozottan gyanúsítható fiatalembert. A Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Rendőr-főkapitányság a beismerő vallomást tett elkövetőt őrizetbe vette, egyben előterjesztést tett letartóztatásának indítványozására is.

Legfrissebb információink szerint az elhunyt fiú emlékére barátai hétfőn 14.45-kor gyertyagyújtást szerveznek a tragédia helyszínére.