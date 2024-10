Figyelem! 2 órája

Megint ellenőriznek a rendőrök

Az Európai Közlekedésrendészeti Szervek Hálózata (ROADPOL) „Focus on the road” „Figyeld az utat!” elnevezéssel hirdetett fokozott ellenőrzést, amelyhez az elmúlt évekhez hasonlóan most is csatlakozott a magyar rendőrség.

Fokozott ellenőrzést rendelt el a rendőrség. Fotó: Police

A rendőrök 2024. október 7. és október 13. között ismét fokozott közúti ellenőrzéseket tartanak Magyarország közútjain. Magyarország egész területén elsősorban a menet közbeni mobiltelefon használatot ellenőrzik majd, valamint minden olyan magatartást, amely vezetés közben a személy- és vagyonbiztonságot a figyelem elvonásával veszélyeztet. Ha például a járművezető menet közben bármilyen elektronikai eszközt működtet, vagy ilyen eszközön képi vagy szöveges adatokat megtekint - olvasható a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei rendőrség Facebook-oldalán.

Hírlevél feliratkozás Ne maradjon le a boon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!