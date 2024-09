Kettéhasadt és egy arra közlekedő személykocsi elé zuhant egy nyárfa a 3-as főúton, Csobád határában. A jármű vezetője elrántotta a kormányt, emiatt az autó árokba hajtott. Az encsi hivatásos tűzoltók áramtalanították a járművet, amelynek sofőrjéhez mentő érkezett. A fa másik fele is veszélyt jelent a főút forgalmára, ezért azt el fogják távolítani. Országszerte több helyen is gondot okoznak az erős szél által lehasított ágak, kidöntött fák, de érkezett bejelentés leszakított vezetékekről, megbontott tetőről és meglazult vakolatról is.