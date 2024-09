Kigyulladt egy családi ház Mezőnagymihályon, a Május 1. utcában vasárnap - tudta meg a boon.hu.

A mintegy ötven négyzetméter alapterületű ingatlan konyha része és melléképület égett. A tűz áterjedt a tetőszerkezetre is. Az épületből a munkálatok során kihoztak egy gázpalackot is, amelyet hőhatást ért. A katasztrófavédelmi műveleti szolgálat is a helyszínre érkezett. A mezőkövesdi hivatásos tűzoltók négy vízsugárral eloltották a lángokat. A rajok utómunkálatokat végeznek - közölte a katasztrófavédelem.