A névadó, Tündik Csaba r. alezredes fellépésére, cselekedeteire minden esetben a határozottság és a céltudatosság volt jellemző. Második családja volt a rendőrség. Megkövetelte a pontosságot, a következetességet, ugyanakkor egyensúlyra törekedve figyelemmel kísérte az egyéni sorsokat, problémákat is. Munkatársai bármikor bizalommal, feltétel nélkül fordulhattak hozzá mind szakmai, mind magánéleti kérdésekben. Mindenkor határtalan türelemmel és önzetlenül tudott másokat segíteni, tanáccsal, iránymutatással szolgálni a nehezen megoldható kérdésekben is. Fiatalabb kollégáit tanította, de ő maga is tanult tőlük. Közösségi ember volt, a rendőri munkát hivatásának tekintette. Környezete, a városlakók ismerték és elismerték tevékenységét. Szívén viselte a bűnügyi munkát, a vezetői beosztással járó mindennapi kihívásokat, ugyanakkor sokszor panasz nélkül magába zárta a problémákat. Munkája során számos eredeti és újító ötlete volt, melyet a gyakorlatban is eredményesen alkalmazott. A beosztotti és a parancsnoki állomány szakmai hozzáértését, valamint vezetői képességét egyaránt elismerte. Bűnügyi szakterületen tanúsított munkamorálja, elhivatottsága, vezetői kvalitásai, szakmai hozzáértése, szorgalma példát mutat, értéket őriz és képvisel.