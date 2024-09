A nyomozás adatai szerint 2024. szeptember 18-án a késő délutáni órákban Miskolcon, a Károly utcai megállótól a Városház tér felé közlekedő villamoson a fiatalkorú gyanúsított elkérte a sértettől annak mobiltelefonját, hogy megnézze. A sértett többször kérte vissza az eszközt a gyanúsítottól, aki azonban a kérésnek nem tett eleget. Miután mindketten leszálltak a Városház téren, a sértett újra kérte a terheltet, hogy adja át részére a telefont, aki azonban az eszköz megtartása érdekében gyomorszájon ütötte a sértettet, valamint nagyobb erővel arcon ütötte.

A sértettnek az ütés hatására két foga kitört.

A sértettnek a bántalmazás következtében a fogak törésével és a hasfal zúzódásával járó nyolc napon túl gyógyuló sérülései keletkeztek. A gyanúsított cselekménye alkalmas lehet rablás bűntette és súlyos testi sértés bűntette megállapítására.

A bíróság álláspontja szerint – figyelemmel a cselekmények miatt kiszabható büntetés mértékére, mely akár 7 és fél évig tartó szabadságvesztés is lehet, valamint a gyanúsított személyi és vagyoni körülményeire – megalapozottan feltehető, hogy a büntetőeljárásban elérhetetlenné válna, megszökne, elrejtőzne. Emellett fennáll annak a veszélye, hogy az általa ismert sértett vagy a még ki nem hallgatott tanú megfélemlítésével vagy befolyásolásával a bizonyítást veszélyeztetné, továbbá esetében a bűnismétlés veszélye is reális. A bíróság mindezek alapján – figyelemmel a bűncselekmény különös tárgyi súlyára és kitartó, durva jellegére is – egy hónapra elrendelte a gyanúsított letartóztatását, amit javítóintézetben kell végrehajtani.

A végzés nem végleges